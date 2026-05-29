الجيش الإسرائيلي يوصي بتكثيف الهجمات على لبنان

أوصى الجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.

وبحسب القناة 12 العبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي لتكثيف عمليته العسكرية باستخدام أسلوب الغارات خارج الخط الأصفر.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ليس من الصواب "إطالة أمد" الوضع الحالي لفترة طويلة، نظرا لـتأثير ذلك المباشر على سكان الشمال.

ويقدر الجيش أن تكثيف ضرباته على لبنان خلال اليومين الماضيين سيزيد من تكثيف ضربات ميليشيا حزب الله على شمال إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية، فإن الخطوط العريضة المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على لبنان.

وترى القناة أن إسرائيل تخشى من عدم امتلاك الوقت الكافي للتحرك في لبنان، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على الفصل بين الساحات المختلفة وأبرزها ما يتعلق بلبنان وإيران.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية عن مخاوف إسرائيلية إزاء بضع نقاط تمثل "مطبات" تخشى مواجهتها في لبنان، وهي "تجميد العمليات، ووقف الغارات الجوية، وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان".