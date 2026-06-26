الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من عناصر حزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن مقتل 7 من عناصر حزب الله، على يد قواته، مبينا أنهم كانوا ينقلون أسلحة قرب قواتهم في جنوب لبنان، حسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام: "قتلنا 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواتنا العاملة جنوبي لبنان اليوم الجمعة".

وأضاف الجيش أن "سلاح الجو شن الغارة، مستهدفاً المجموعة التي كانت تنقل أسلحة إلى مبنى في منطقة المنزلة (النبطية الفوقا) جنوب لبنان".

وأوضح أن "المبنى كان يُستخدم كنقطة مراقبة ولأغراض عسكرية، وأن العناصر كانوا يستعدون لاستهداف القوات الإسرائيلية"، معتبراً أن "وجودهم والأسلحة داخل الموقع شكّل تهديداً لقواتنا".

يأتي ذلك في وقت تجري فيه إسرائيل ولبنان مفاوضات في واشنطن وصفها مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون بـ"الصعبة"، لكنهم أشاروا إلى أن المفاوضات التي دخلت يومها الثالث ما زالت مستمرة دون تقدم بارز، حسبما نقل مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحاً مدعوماً من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءاً من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها، إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على الأراضي المحتلة.