الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلحين اثنين قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، قتل شخصين مسلحين قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان بضربات جوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت نقاط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير تحركا مشبوها لشخصين مسلحين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "فور رصدهما ومتابعة القوات لهما بشكل متواصل، تمت مهاجمة المسلحين والقضاء عليهما في غارة جوية".

وأوضح البيان: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة عمليات تمشيط في القطاع، ولم يتم رصد أي مؤشرات تدل على وجود مشتبه بهم إضافيين في المنطقة".

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياح بري لمناطق حدودية في الجنوب.

وتوصل الجانبان في 17 نيسان/ أبريل الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتم تمديده 45 يوماً، بعدما عقد الطرفان جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن برعاية أميركية، ورغم ذلك يستمر التصعيد العسكري بين الجانبين.