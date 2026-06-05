الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله اللبناني

شفق نيوز - القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تصفية "عبد حرب"، قائد وحدة الهندسة في جماعة حزب الله اللبناني، وذلك وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيانات عسكرية، أن القوات الإسرائيلية تمكنت أيضاً من تدمير منصة لإطلاق الصواريخ استخدمها الحزب في استهداف قواتها الميدانية.

ولم تكشف البيانات الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية بشأن مكان أو توقيت العملية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب حزب الله لغاية الآن. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجهود الدبلوماسية والإقليمية الرامية للتهدئة واحتواء التوترات عقبات ميدانية متزايدة.