الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 10 مواقع لحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه نفذ خلال 24 ساعة الماضية، سلسلة غارات استهدفت 10 مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، استخدمت للتحضير لهجمات ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أن هذه الضربات تأتي رداً على استمرار انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وتزامنت مع هجمات متكررة شنها الحزب ضد الجنود الإسرائيليين المتمركزين في المنطقة الأمنية

وأشار إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي، تمكنوا خلال الليلة الماضية، من رصد خلية تابعة لحزب الله كانت تنقل أسلحة في شاحنة، وذلك بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وعند التأكد من هويتها، قامت القوات الإسرائيلية بقصف الشاحنة لتحييد التهديد الذي كانت تشكله على الجنود.

ولفت البيان إلى أن الغارة أسفرت عن انفجارات ثانوية، مما يؤكد وجود كمية من الأسلحة والذخائر داخل الشاحنة التي كانت تستهدف لنقلها إلى عناصر الحزب.