الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من جنوده بهجوم لحزب الله

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، إصابة 4 جنود في هجوم بمسيرة لحزب الله جنوبي لبنان، فيما أشار الإعلام اللبناني الى ارتفاع قتلى القصف الاسرائيلي.

وأشار الجيش الاسرائيلي، الى استهداف هدف جوي مشتبها به انطلق من لبنان.

بدورها، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، إصابة 7 جنود في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

بالمقابل، أعلنت الوكالة اللبنانية، مقتل شخصين بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة في حبوش جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة، أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدات حبوش ودير الزهراني والكفور والغندورية جنوبي البلاد.

وأكدت، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات صريفا وفرون وقلاويه وبرج قلاوي جنوبي البلاد.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء امس الأربعاء، باغتيال الجيش الإسرائيلي "مالك بلوط" قائد قوة الرضوان بحزب الله وذلك في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، وسط تقديرات بمقتل نائبه أيضاً في الغارة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استهدف قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة في ضاحية بيروت الجنوبية".

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت منطقة حارة حريك هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 16 نيسان/ أبريل الماضي.