الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جنوب لبنان تمتد لساعات

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إنذاراً لسكان تسع بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع الغربي، دعاهم فيه إلى الإخلاء لمسافة لا تقل عن ألف متر، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن تسع غارات استهدفت بلدات يحمر الشقيف وتول وشوكين وكفررمان جنوبي لبنان، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة عبا في النبطية.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية بأنه بدأ "موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن الجيش يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات بالجليل شمال تل أبيب.

وذكر إعلام لبناني، أنّ الجيش الاسرائيلي شن غارات على بلدة يحمر الشقيف وعلى محيط بلدة شوكين، إضافة إلى قصف مدفعي على أطراف بلدات ميفدون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان.