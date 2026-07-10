الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على "منشآت للأسلحة" في جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن بلاده لن تسمح لحزب الله اللبناني بإلحاق الأذى بها.

وذكر الجيش في بيان أن قواته عثرت مؤخراً على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياتها بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن عملياته ستتواصل لإزالة أي تهديد.

ومع تراجع حدة المواجهات إلى حد كبير، ما تزال إسرائيل تنفذ غارات متفرقة في جنوب لبنان تسفر عن قتلى، بينما يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.