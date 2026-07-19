الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة على الحدود مع سوريا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيّرة جرى رصدها في منطقة الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن التحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاق المسيرة.

وأضاف البيان: "وفقا للسياسة المعمول بها، لم تُفعّل صفارات الإنذار خلال الحادثة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن القيادة الإيرانية قد تصدر أوامر خلال ساعات بتنفيذ هجوم صاروخي باليستي يستهدف إسرائيل، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة.

وجاءت هذه التقديرات بعد سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية نتيجة إطلاق الصواريخ باتجاه العقبة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تُسجل إصابات أو أضرار، كما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بسماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وعبادان الإيرانيتين، إلى جانب تقارير عن انفجارات في الكويت، بينما أوصت السفارة الأميركية في الأردن مواطنيها بتجنب التوجه إلى مطار وميناء العقبة، قبل أن تنفي السلطات الأردنية وجود أي تهديدات مؤكدة تستدعي إخلاء المنشآت الحيوية في المدينة.