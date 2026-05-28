الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد إيراني رفيع في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن استهداف قائداً إيرانياً رفيع المستوى بضربة صاروخية أثناء تواجده في شقة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول في المنظومة الصاروخية بحزب الله، وأن الجيش نفذ عملية استهداف مركز في بيروت رغم القيود الأميركية.

فيما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "المستهدف في بيروت قائد إيراني رفيع".

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الغارة في بيروت استهدفت قائداً في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله.

بدورها نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مراسلها في بيروت، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوبي بيروت.