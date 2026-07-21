الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق النار تجاه قوات لبنانية: عليها الالتزام بالتفاهمات

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق في وقت سابق طلقات تحذيرية لإبعاد قوة تابعة للجيش اللبناني دخلت منطقة لا تُعد جزءاً من "المنطقة التجريبية".

وأوضح الجيش، في بيان، أن إطلاق النار كان في الهواء لتحذير قوة من الجيش اللبناني قالت إنها اخترقت المنطقة الآمنة في زوطر الشرقية.

وأضاف أن أي تحرك لقوات الجيش اللبناني من دون تنسيق مسبق قد يعرضها للخطر، مطالباً الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفق المناطق المتفق عليها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد، عصر اليوم الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها خطط ملموسة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنها ستحل كثيراً من المشكلات في لبنان، بما فيها ملف حزب الله.

من جهته، قال الرئيس اللبناني: "رؤيتنا لاستقرار المنطقة تتوافق مع رؤية ترمب، وحان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار والأمن. وأود أن أشكر الرئيس ترمب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معاً، وعلى توقيع الاتفاق الإطاري".

يُشار إلى أن الجيش اللبناني أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداته العسكرية أثناء تنفيذها عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية التابعة لقضاء النبطية جنوبي البلاد.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان، أن "الحادث من شأنه عرقلة تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، التي تجري في إطار التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)".