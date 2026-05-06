الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوبي لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جديدة جنوبي لبنان بواسطة طائرات السلاح الجوي.

وقالت هيئة البث إن "غارات إسرائيلية تم تنفيذها على بيوت السياد والمنصوري ووادي الليطاني بمحيط زوطر الشرقية جنوبي ‎لبنان".

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "عمليات الاغتيال ببيروت نفذت بشكل موضعي ضمن سياسة إسرائيل لإحباط التهديدات".

ولفت المسؤول إلى أن "مقر ‎حزب الله المستهدف أصدر تعليمات بخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء اليوم الأربعاء، باغتيال الجيش الإسرائيلي "مالك بلوط" قائد قوة الرضوان بحزب الله وذلك في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، وسط تقديرات بمقتل نائبه أيضاً في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استهدف قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة في ضاحية بيروت الجنوبية".

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت منطقة حارة حريك هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 16 نيسان/ أبريل الماضي.