الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق جنوب لبنان بغارات جوية

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، باستهداف مناطق ‏جنوب لبنان بغارات جوية.‏

وذكرت وسائل إعلام، أن الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي ‏على لبنان جاءت بعد إنذاره سكان 50 بلدة لبنانية بالإخلاء.‏

بدورها، أفادت ‏هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب ‏أجريا محادثة حول المفاوضات مع إيران وتوسيع القتال في ‏لبنان.

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ‏تعميق العمليات ‏العسكرية في لبنان، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل ‏بقوات ‏كبيرة في لبنان ويقوم بتحصين الحزام الأمني.

ويأتي تصريح نتنياهو، بعد ما أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية، ‏في ‏وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في ‏الجيش ‏الإسرائيلي، ببدء عملية برية في لبنان تتجاوز ما يعرف ‏حدوديا ‏بـ"الخط الأصفر".

ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوضحت المصادر ‏أن ‏الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية أوسع في جنوب لبنان ‏تتجاوز ‏ما سمي بـ"الخط الأصفر"، مبينة أن القوات الإسرائيلية ‏وسعت ‏عملياتها البرية في منطقة النبطية، متجاوزة شمال "الخط ‏الأصفر".