الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق جنوب لبنان بغارات جوية
شفق نيوز- الشرق الأوسط
بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، باستهداف مناطق جنوب لبنان بغارات جوية.
وذكرت وسائل إعلام، أن الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي على لبنان جاءت بعد إنذاره سكان 50 بلدة لبنانية بالإخلاء.
بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا محادثة حول المفاوضات مع إيران وتوسيع القتال في لبنان.
وأعلن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعميق العمليات العسكرية في لبنان، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويقوم بتحصين الحزام الأمني.
ويأتي تصريح نتنياهو، بعد ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، ببدء عملية برية في لبنان تتجاوز ما يعرف حدوديا بـ"الخط الأصفر".
ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية أوسع في جنوب لبنان تتجاوز ما سمي بـ"الخط الأصفر"، مبينة أن القوات الإسرائيلية وسعت عملياتها البرية في منطقة النبطية، متجاوزة شمال "الخط الأصفر".