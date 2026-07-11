الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى تجمع بداخله عناصر من حزب الله (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استهداف مبنى تجمع بداخله عناصر من حزب الله اللبناني.

وذكر الجيش في بيان، أن "الاستهداف جاء بعد رصد عملية نقل صواريخ مضادة للدروع بأحد المباني داخل المنطقة الأمنية، كانت معدة لتنفيذ هجمات ضد قواته".

وأضاف أن "انفجارات ثانوية أعقبت الضربة على المبنى، ما تؤكد وجود أسلحة داخل المبنى".

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لاستهداف المبنى في جنوب لبنان.

وجاء الاستهداف بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي 10 هجمات على بلدات جنوبي لبنان، شملت غارات للطيران الحربي والمسير، ونسف منازل، وإلقاء قنابل صوتية، وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان على خلفية الحرب مع إيران، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و321 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و204 آخرين حتى 9 تموز/ يوليو الجاري، وفق وزارة الصحة اللبنانية.