الجيش الإسرائيلي يستعين بتكتيكات حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بأن الجيش بدأ بإدخال منظومات جديدة مستوحاة من الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في جبهة جنوب لبنان.

وذكرت الإذاعة أن المنظومات الجديدة تعتمد على "أسلاك شائكة دوارة" مخصصة لقطع كابلات الألياف البصرية المستخدمة في بعض المسيّرات التابعة لحزب الله، ضمن محاولات الحد من فعاليتها الميدانية.

وأضافت أن خطط المواجهة الإسرائيلية ستعتمد أيضاً على دمج الرادارات مع الشبكات الدفاعية والمسيرات الاعتراضية، بهدف تعزيز قدرات الرصد والتصدي للهجمات الجوية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "وصول عشرات آلاف الطلقات المتشظية" لتوزيعها على القوات الإسرائيلية العاملة في لبنان، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية من الطائرات المسيّرة خلال العمليات الميدانية.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيّرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبانٍ ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان.