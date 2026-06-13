الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان، في إطار اتفاق يجري العمل على بلورته بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته عن مصادر أمنية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن "الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب مما وصفته بـ"المنطقة الآمنة" في جنوب لبنان ضمن إطار التفاهم المحتمل، على أن تُطرح هذه المسألة للنقاش خلال المحادثات المرتبطة بالاتفاق.

في المقابل، لم يصدر تأكيد مستقل من الجانب الإيراني أو الأميركي بشأن تفاصيل هذا التوجه، فيما تتباين التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية حول مسار التفاهمات الجارية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إن توقيع اتفاق مع إيران قد يتم يوم الأحد، متحدثاً عن ملفات تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، في حين أكد أن بلاده ستتعامل مع التطورات "في التوقيت المناسب".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "التركيز على إنهاء الحرب يجب أن يشمل جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.