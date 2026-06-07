الجيش الإسرائيلي يرصد قصفاً صاروخياً إيرانياً ويستعد للمواجهة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وذلك بعد التهديدات الإيرانية بشن عمليات ضد تل أبيب الليلة رداً على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وسائل إعلامية مشاهد قالت إنها "لاعتراض" الصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب وشمال إسرائيل.

وأفادت القناة 12 العبرية، باعتراض 4 صواريخ إيرانية، وسط أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إيرانية في منطقة طبريا شمالي إسرائيل.

ونقلت شبكات إعلامية عن مصدر إسرائيلي قوله إن "واشنطن تعهدت بمنح إسرائيل حرية العمل في ضرب إيران إذا استهدفها بالصواريخ"، ما ينذر بتوسع المواجهة مرة أخرى في المنطقة.

ويأتي إعلان رصد إطلاق الصواريخ الإيرانية تزامناً مع استعداد الجيش الإسرائيلي لإمكانية التعرض لقصف إيراني توقع أنه سيقع "خلال الساعات القادمة".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للعودة للقتال مع إيران.

في المقابل، أكد مقر قيادة "خاتم الأنبياء" الإيرانية، الأحد، أن "الهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية لن تبقى من دون ردٍ"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأحد، أن بلاده سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت "الليلة".

تتمة..