الجيش الإسرائيلي: قتلنا أكثر من 10 قادة ميدانيين تابعين لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 10 قادة ميدانيين من حزب الله اللبناني، بضربات في الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن أولئك القادة شاركوا في العمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إنه "تم خلال الفترة الأخيرة القضاء على أكثر من 10 قادة ميدانيين من حزب الله، الذين قادوا عناصر الفصائل في القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش أن "من بين القادة الرئيسين الذين تمت تصفيتهم قائد وحدة ناصر الحاج سلامة، وفي غضون أقل من شهرين من تصفيته، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية خليفته تباعًا: مهدي بازي وأشرف سلوم".

وأكد الجيش أن "الجيش الإسرائيلي قام، في أقل من 12 ساعة، بتصفية قائد قطاع (شاقيف)، ناصر شقير وخليفته أحمد سابليني، الذي كان يشغل منصب نائبه سابقًا وتم تعيينه خلفًا له".

وأوضح الجيش أن أهم قادة حزب الله الميدانيين الذين تم القضاء عليهم أخيرًا، هم قائد منطقة بنت جبيل علي عباس، وقائد قطاع الإطارات كامل يونس، قائد قطاع حجير فؤاد موسى، قائد قطاع جبشيت حسين سلامي، قائد قطاع الهيام علي الحايك، قائد قطاع قانا مسلم حرب".