الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب استعداداً للمشاركة بالضربات الأميركية على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دخل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في حالة تأهب دفاعية استعداداً لسيناريوهات عدة على خلفية تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران منذ الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الجيش الإسرائيلي تدرب مع نظيره الأميركي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران، وفقاً لموقع "الحدث عاجل".

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات استهدفت أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي.

وعقب هذه الضربات أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأحد، مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات وإصابة شخصين آخرين جراء هجوم استهدف جزيرة فارور التابعة لقضاء بندر لنجة في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد مديري قطاع الاتصالات وإصابة شخصين، بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن "العدو" استهدف، عصر اليوم، مناطق في مدينة حاجي آباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان.

من جانبه، قال حاكم قشم، بحسب "إرنا"، إن ما لا يقل عن 10 مقذوفات أصابت الجزيرة، مؤكداً أن الأهداف كانت عسكرية ولم تُسجل خسائر فيها.