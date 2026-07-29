الجيش الأردني: اسقطنا 5 صواريخ أُطلقت من إيران

شفق نيوز- عمّان

أعلن الجيش الأردني، يوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ قال إنها أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت فجراً، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.