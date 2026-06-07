الجيش النيجيري يحرر 360 رهينة من قبضة بوكو حرام

شفق نيوز- أبوجا

أعلن الجيش في نيجيريا، يوم الأحد، تحرير 360 رهينة بينهم نساء وأطفال من مخبأ جبلي في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، بعد عملية أمنية استندت إلى معلومات استخبارية.

وقال الجيش في بيان إن الرهائن كانوا محتجزين لدى "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" داخل جبال ماندارا جنوب الولاية، موضحاً أنهم اختُطفوا من مناطق ومجتمعات مختلفة خلال فترات متفرقة.

وأضاف أن عملية الإنقاذ نفذتها قوة مهام مشتركة تضم وحدات من القوات الخاصة، وتمكنت من إجبار عناصر الجماعة المسلحة على التخلي عن مواقعهم والفرار من المنطقة.

وأشار البيان إلى وفاة طفلين من الرهائن نتيجة الإرهاق والظروف المعيشية القاسية التي تعرضا لها خلال فترة الاحتجاز.

وتواصل السلطات النيجيرية جهودها لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة، بما في ذلك نشاط الجماعات المتشددة وعمليات الخطف المسلحة، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد، والتي تعد من أبرز الملفات الأمنية في الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا.