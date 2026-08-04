الجيش اللبناني يعلن ضبط شحنة صواريخ مهربة من الأراضي السورية

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، أن وحدة من صفوفه في منطقة جرود عرسال، تمكنت من ضبط شحنة صواريخ نوع غراد 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، عبر الحدود الشمالية الشرقية.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان له، أن الوحدة تمكنت كذلك من ضبط آلية كانت تُستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين اثنين من أفراد شبكة التهريب، لافتا إلى تنفيذ عمليات دهم بحثا عن بقية أفراد الشبكة.

ولفت الجيش اللبناني إلى ضبط ذخائر حربية واعتدة عسكرية، موضحا أنه جرى تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.