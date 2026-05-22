الجيش اللبناني يعلق على العقوبات الأميركية: عناصرنا تؤدي مهامها باحتراف

علق الجيش اللبناني، يوم الجمعة، على العقوبات الأميركية التي طالت أحد ضباطه، مؤكداً أن عناصر المؤسسة العسكرية يؤدون مهامهم "باحتراف وانضباط".

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات"، مشدداً على أن "ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط".

وأضاف البيان، أن قيادة الجيش "لم تُبلّغ بأي معلومات رسمية بشأن تسريب أحد الضباط لمعلومات استخباراتية"، في إشارة إلى ما أثير عقب العقوبات الأميركية الأخيرة.

في المقابل، دانت كتلة حزب الله البرلمانية، العقوبات الأميركية التي استهدفت نواباً ومسؤولين وضباطاً لبنانيين، معتبرة أنها تمثل "اعتداءً على سيادة لبنان".

وأكدت الكتلة، أن "المطلوب موقف واضح من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من التدخل الأميركي"، داعية إلى "التصدي للضغوط الخارجية على الدولة اللبنانية".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، يوم أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف تسعة أفراد متهمين بتسهيل أنشطة "حزب الله" وتقويض السيادة اللبنانية.

وشملت حزمة العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني، والسفير الإيراني في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولين أمنيين لبنانيين، قالت إنهم "استغلوا مناصبهم لدعم حزب الله، وعرقلة جهود نزع سلاحه".