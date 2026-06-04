الجيش اللبناني يدخل دبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار "المشروط" الذي أعلن عنه أمس الأربعاء في واشنطن، أفادت وسائل إعلام بدخول الجيش اللبناني إلى بلدة دبين جنوباً، اليوم الخميس.

وأوضحت أن الجيش اللبناني تثبت من انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من دبين وبلاط في الجنوب، فتحركت آلياته وجرافاته نحو طريق مرجعيون-دبين-إبل السقي، ثم انتشرت آلياته وعناصره في دبين، التي تقع في قضاء مرجعيون ضمن محافظة النبطية، وتبعد نحو 32 كلم عن مدينة النبطية التي تعرضت خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية عنيفة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أوضح في وقت سابق اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة، قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية.

وتابع قائلا "ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، "في ما بدا أن التعليق يشير إلى حزب الله الذي لم يكن قد علق بعد على إعلان وقف إطلاق النار بعد المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن خلال اليومين الماضيين.

فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيشه سيواصل عملياته على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن على أن يوقف حزب الله كل الهجمات على شمال إسرائيل ويسحب مقاتليه من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وقال في بيان اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني" الذي يحتله في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بمنطقة عازلة تهدف إلى حماية المناطق السكنية في شمال إسرائيل من هجمات حزب الله.

وذكر أنه لن يُسمح بعودة مئات الآلاف من اللبنانيين، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة منازلهم في الجنوب منذ بدء القتال في مارس الماضي.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل "تفكيك البنية التحتية لحزب الله في المنطقة"، وأن لديها "حرية للتصرف، بدعم من الولايات المتحدة، لضرب بيروت ردا على أي هجمات قد تطال المناطق والأراضي الإسرائيلية".