الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات

شفق نيوز- الكويت

أعلن الجيش الكويتي، يوم الأربعاء، التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعد عودة التوترات في المنطقة إثر تبادل الضربات بين أميركا وإيران.

وقال الجيش الكويتي على منصة (إكس): إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية"، داعياً جميع المواطنين الى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عملية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، قال إنها جاءت "رداً على العدوان الأميركي".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، انتهاء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت خلالها أكثر من 80 موقعاً شملت أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.