الجيش الكويتي: اعتراض 25 صاروخاً ومسيّرة دون إصابات

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت بعد غارة بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أرشيفية - أ.ف.ب)

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الأربعاء، رصد واعتراض أربعة صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة منذ الفجر.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "العدوان الإيراني الآثم" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

بيان رقم (73)صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان،بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، عدد (4) صاروخ جوال، وعدد (21) طائرة مسيرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد… pic.twitter.com/m4uiTvXygk — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026

وصعّدت إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول المنطقة، مستهدفة البحرين والكويت والأردن، بالتزامن مع استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وبدأت الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، وتوصلت الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي، وتوقفت الأعمال الحربية بشكل شبه كامل رغم بعض المناوشات.

غير أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً كانت تحاول عبور مضيق هرمز، أدت إلى تجدد المواجهات بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ أسابيع، ما جعل ترمب يقول إن وقف إطلاق النار قد انتهى، موجهاً باستئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.