الجيش الإيراني: تبادل إطلاق نار لتحذير السفن في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الايراني، مساء الخميس، حدوث تبادل إطلاق نار لتحذير السفن "المعتدية" في مضيق هرمز، نافياً في الوقت نفسه وقوع أي انفجارات في منطقة بندر عباس.

وذكر مركز قيادة وتحكم الدفاع الجوي للجيش الايراني: "حتى هذه اللحظة، لم تقع أي انفجارات في منطقة بندر عباس، ولم نتلقَّ أي بلاغات بهذا الشأن".

وأوضح أن "مصدر الانفجارات وفقاً لتقرير الدفاع الجوي هي من البحر، وهو مرتبط بتبادل إطلاق النار لتحذير السفن المعتدية في مضيق هرمز"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إيراني قوله "اعتراض مسيرة أميركية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي".

من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بـ"سماع إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز".

إلى ذلك، قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إن "القوات المسلحة أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، وأن الوجهة الدقيقة للصواريخ التي أطلقت من المناطق الجنوبية لم تتضح بعد"، فيما تحدثت عن "احتمال وقوع اشتباك في مياه الخليج".

من جانبها، ذكرت شبكة "خبر" الإيرانية، أن القوات البحرية الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه 4 سفن قرب مضيق هرمز بعد محاولتها العبور "من دون تنسيق مسبق"، وأن المضيق شهد اشتباكات بين القوات الإيرانية والبحرية الأميركية.

وأضافت أن السفن، التي وصفتها بـ"المخالفة"، حاولت المرور عبر المضيق دون الحصول على الموافقات اللازمة، ما دفع القوات البحرية إلى تنفيذ إطلاقات تحذيرية لإجبارها على الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "الأخبار العاجلة"، أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ باتجاه قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز.

كما قالت منصة "فاتحين نيوز" التابعة للحرس الثوري، أن "أصوات انفجارات" سُمعت مجدداً في هرمزغان، قبل أن تشير لاحقاً إلى سماع دوي مماثل في منطقة بوشهر الساحلية.

وتابعت أن "هناك معلومات عن اشتباكات اندلعت في مضيق هرمز بين القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأميركية".

في حين، أفاد التلفزيون الإيراني، بوقت لاحق، بأن أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر ناجمة عن "تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية".

وأمس الأربعاء، أعلن مسؤول أميركي أن جيش بلاده شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعاً عسكرياً خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديداً للقوات الأميركية والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وذكر المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "رويترز" أن الجيش اعترض وأسقط أيضاً أربع طائرات مسيَّرة إيرانية شكلت تهديداً.

وأضاف أن الموقع العسكري الذي تم استهدافه هو محطة تحكم أرضية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي، وذلك عقب ما وصفه بهجوم أميركي وقع فجراً قرب مطار بندر عباس. من دون أن يحدّد الحرس الثوري موقع القاعدة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران.