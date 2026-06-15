الجيش الاسرائيلي يكشف عن خسائره البشرية في لبنان منذ آذار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن مقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1347 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار/ مارس الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن 45 ضابطاً وجندياً أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على العاصمة اللبنانية، يوم أمس الأحد، استهدف بها حزب الله بعد أن أطلق الحزب مقذوفات باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت.