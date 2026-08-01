"الجولة السابعة".. لبنان يطرح ضم "بنت جبيل" للمناطق التجريبية

شفق نيوز- بيروت

يستعد لبنان لبدء جولة المفاوضات السابعة مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، منتصف الأسبوع الجاري، وسيرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم بمشاركة السفيرة ندى معوض ووفد عسكري.

وسيطرح لبنان، خلال هذه الجولة التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر لثلاثة أيام، الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية، وضم مدينة بنت جبيل إليها، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لقناة "الحدث".

وفي حال رفضت إسرائيل "مقترح بنت جبيل"، سيطالب لبنان بضم بلدة الخيام وبلدات "محتلة" إلى المناطق التجريبية، ولن يقبل بأي تحقق إسرائيلي من تنفيذ المرحلة الأولى، مطالباً بأن تتولى هذه المهمة أطراف أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تُعقد في روما بين الرابع والسادس من آب/ أغسطس الجاري "لدفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" وتوسيع نطاق عملية "المناطق التجريبية"، وفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

ويفترض بموجب هذا الاتفاق الذي وقعه الجانبان بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح حزب الله فيها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/ مارس الماضي، شنت إسرائيل حملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، حسب السلطات، كما احتلت مناطق واسعة في جنوب البلاد، تكرر إنها ستُبقي قواتها فيها حتى نزع سلاح الحزب، وتنفذ فيها عمليات تفجير ونسف.