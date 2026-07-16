الجمارك السورية تؤكد إحباط محاولة لتهريب مسيرات وصواريخ قادمة من العراق (صور)

شفق نيوز- دمشق

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، يوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كوادرها في منفذ التنف الحدودي ضبطت شحنةٍ كبيرةٍ من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، كانت مخبأةً بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس.

وبينت أن العملية جاءت خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادية على المركبات والشحنات العابرة للمنفذ، حيث أثار أحد الصهاريج الشبهات، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة مخبأةً داخله بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز إجراءات الرقابة الجمركية.

وأشارت إلى أنه عقب استكمال الإجراءات الأصولية وتنظيم الضبط اللازم، جرى تسليم الشحنة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إحباط محاولة لإدخال شحنة أسلحة وصواريخ نوعية عبر الحدود العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إن الوحدات المختصة تمكنت من إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله.