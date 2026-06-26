الجبل الأسود تعتقل إيرانياً تسبب بأضرار في أميركا بقيمة 3.4 مليار دولار

شفق نيوز- بودجوريتشا

أعلنت شرطة الجبل الأسود، يوم الجمعة، إلقاء القبض على إيراني تورط في "هجمات قرصنة" ألحقت أضراراً ‌قيمتها 3.4 مليار دولار ببنية تحتية أميركية.

وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمرا باعتقال هذا الرجل (39 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم من بينها التآمر لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني والقرصنة وسرقة ⁠معلومات شخصية.

وذكرت مديرية الشرطة في الجبل الأسود، أن الشرطة ألقت القبض عليه داخل منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت أن المعتقل "شن هجمات قرصنة على نطاق واسع منذ عام 2013 واستهدف أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار".

وأكدت الشرطة، أن القضية ستحال ‌الآن ⁠إلى قاض في المحكمة العليا في بودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود لبدء إجراءات التسليم.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها ⁠والوصول إلى الحسابات المخترقة للجامعات.