الجامعة العربية تصف الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان والخليج بـ"الآثمة والمتهورة"

شفق نيوز- القاهرة

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، يوم السبت، الاستهداف الإيراني لإقليم كوردستان ودول الخليج بـ"الآثمة والمتهورة"، محذراً من "خطورتها الشديدة".

وقال فهمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تهدف إلى توسيع رقعة الصراع والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب، وزعزعة الأمن والاستقرار"، معرباً عن "الرفض الكامل لهذه العدوانية الإيرانية غير المبررة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "الوتيرة المتصاعدة للاعتداءات الإيرانية السافرة والمدانة، التي شهدتها كل من البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر ودولة الكويت، والتي طالت بنى تحتية ومرافق حيوية، بالاضافة إلى الاعتداءات المتتالية على إقليم كوردستان العراق بجمهورية العراق، تعكس جميعها نهجاً عدوانياً لا يمكن السكوت عليه أو القبول به، كما تؤشر إلى إصرار طهران على انتهاج سياسات تقوم على حسابات خاطئة وقراءة مغلوطة للواقع، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وشدد الأمين العام على أن أي "اعتداء على أي دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية مجتمعة".

ودعا رئيس جامعة الدول العربية، إيران إلى "خفض التصعيد والوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والكف عن تأجيج التوترات ونشر الفوضى وتهديد أمن الملاحة عبر أذرعها في المنطقة، والعودة إلى المسار التفاوضي والالتزام بالتعهدات والقوانين الدولية".

وكانت السليمانية وأربيل قد شهدتا خلال الساعات السابقة سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها استهداف مستودع للأسلحة والذخيرة في تاسلوجة، وقصف مواقع تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية، من دون إعلان إيراني رسمي عن المسؤولية، رغم أن طهران سبق أن استهدفت تلك الجماعات داخل إقليم كوردستان.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية، أعلنت يوم السبت، تسجيل إصابات وخسائر مادية إثر هجوم إيراني متكرر استهدف مواقع حيوية تابعة للقطاع النفطي في البلاد، لافتة إلى أن "الاعتداء" الإيراني المتكرر على منشآت حيوية في القطاع النفطي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف العاملين، فضلاً عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة.