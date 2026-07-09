التلفزيون الإيراني ينفي وقوع انفجارات في الجنوب

شفق نيوز- طهران/ واشنطن

نفى التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الخميس، وقوع انفجارات في بندر عباس أو قشم أو سيريك أو جاسك.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي أن أن"، مساء الخميس، إن الجيش الأميركي لا ينفذ ضربات في الوقت الراهن.

وقبل قليل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مناطق بوشهر وبندر عباس وكنارك جنوبي البلاد.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان واشنطن، الخميس، تدمير 170 هدفاً عسكرياً على الساحل الإيراني وقرب مضيق هرمز لتقويض تهديد الملاحة، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أميركية في قطر والكويت والبحرين ضمن جولة متبادلة من الضربات.