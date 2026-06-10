التفاصيل الكاملة للعقوبات الأميركية على كيانات صينية مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، في ملف شراء الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، ترجمته وكالة شفق نيوز: في إطار حملة "الغضب الاقتصادي"، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أفراد وكيانات دعمت شراء الأسلحة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان: من خلال برنامج "الغضب الاقتصادي"، تعمل وزارة الخزانة على تعطيل شبكات التوريد الأجنبية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة. وقد جمّدت وزارة الخزانة أصول النظام الإيراني، وألحقت ضرراً بالغاً باقتصاده، وفكّكت آلة الحرب الإيرانية. ولن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للجيش الإيراني".

وتابع "من بين الجهات المدرجة على القائمة أفراد وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ سهّلت شراء الأسلحة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى شركة مقرها هونغ كونغ تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية حاولت القيام بمعاملات متعلقة بشراء الأسلحة".

وأكد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يواصل استهداف شبكات الشراء والتمويل الخارجية التي تدعم قدرات إيران على إنتاج الأسلحة وانتشارها، مما يهدد الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم. ويأتي هذا الإجراء اليوم استكمالاً لقرارات 8 مايو/أيار 2026 التي استهدفت شبكات الشراء التي زودت الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني بالأسلحة، والذي ينسق جهود إيران في مجال الحصول على التكنولوجيا، وسعى لشراء أسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من الصين.

وبين: تُمارس وزارة الخزانة أقصى الضغوط على إيران، مستهدفةً قدرة النظام على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن. وتُعزز الوزارة بقوة برنامجها "الغضب الاقتصادي"، وقد عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كان النظام الإيراني ووكلائه سيتمكنون من الوصول إليها.

تفاصيل العقوبات

وشملت العقوبات، وفقا للبيان: المواطن الصيني ليو بويو، الذي يشغل منصب المدير الوحيد لشركة موستاد المحدودة (موستاد)، وهي شركة مسجلة في هونغ كونغ ومدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، وقد سهّلت، أو حاولت تسهيل، معاملات مالية لصالح الحرس الثوري الإيراني لشراء أسلحة بملايين الدولارات.

وقد عمل ليو بويو، إلى جانب المواطنين الصينيين وانغ هونغي وشو ليتشون، وهما أيضاً موظفان في موستاد، على شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وتملك موستاد شركة موستاد شنغهاي للتجارة الدولية المحدودة (موستاد شنغهاي)، وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة موستاد على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 بتاريخ 8 مايو/أيار 2026، وذلك لتقديمها، أو محاولتها تقديم، دعم مالي أو مادي أو تقني أو غيره، أو سلع أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني.

وتم إدراج ليو بويو وشو ليتشون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمهما، أو محاولتهما تقديم، دعم مالي أو مادي أو تقني أو غيره، أو سلع أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني.

كما تم إدراج وانغ هونغي ومستاد شانغهاي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونهما مملوكين أو خاضعين لسيطرة مستاد، أو لكونهما يعملان أو يدّعيان العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتعمل شركة دوموس تريدينج المحدودة (دوموس تريدينج)، ومقرها هونغ كونغ، داخل شبكة المصارف السرية الإيرانية لتسهيل المدفوعات نيابة عن الأشخاص الإيرانيين المحظورين، وقد حاولت تسهيل المدفوعات لجهود إيران في شراء الأسلحة.

وتم إدراج شركة دوموس للتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

وشملت العقوبات، مانوشهر غولشين، وهو مواطن إيراني مقيم في الصين، يعمل كوسيط في عمليات شراء وزارة الدفاع الجوي الصينية للأسلحة من الصين. أما منغ شاوباي (منغ)، وهو مواطن صيني شريك لغولشين، فهو المدير الإداري والمالك الكامل لشركة سولوس إنترناشونال المحدودة (سولوس) التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، والتي عملت على تسهيل شراء الأسلحة لوزارة الدفاع الجوي. ويرأس غولشين مجلس إدارة شركة شانغشون هونغ كونغ المحدودة (شانغشون) التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، ويشرف على شراكاتها الدولية. كما أن منغ عضو في فريق إدارة شانغشون.