التصعيد مستمر.. غارات على مدن إيرانية وإسرائيل تستدعي "الاحتياط"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شهدت الساعات الأخيرة، يوم الاثنين، تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين إيران وإسرائيل، تخللته غارات وانفجارات في عدة مدن إيرانية، وسط تحذيرات متبادلة من توسيع نطاق المواجهة.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في مدن أصفهان وكرمانشاه وكرج ومدينة ري قرب طهران، فيما تحدثت تقارير عن استهداف جامعة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية، إلى جانب أنباء عن تعرض مطار شيراز للقصف.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ استدعاء محدود لقوات الاحتياط، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة "جاهزية عالية دفاعياً وهجومياً"، مشدداً على أن تل أبيب لن تقبل بما وصفه بمحاولات إيران فرض معادلات جديدة، وأن العمليات العسكرية ستتواصل في لبنان عند الضرورة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 30 صاروخاً باتجاه إسرائيل منذ أمس، إضافة إلى صاروخ أطلق من اليمن.

وفي تطور آخر، أعلنت وسائل إعلام سورية سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة بريف القنيطرة، فيما تقرر تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساءً.

من جهتها، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة وصفتها بـ"المعادية" في أجواء طهران، بينما حذر الحرس الثوري الإيراني من أن استهداف الأهداف المدنية والصناعات النفطية يمثل "لعبة خطيرة"، مؤكداً أن أي استهداف لمنشآت الطاقة قد يوسع دائرة المواجهة لتشمل أهداف الطاقة في المنطقة.