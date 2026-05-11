البيت الأبيض: إيران باتت مشلولة تماماً على الصعيد الاقتصادي

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن إيران باتت مشلولة تماماً على الصعيد الاقتصادي.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس دونالد ترمب يدرك أن إيران تزداد ضعفا يوما بعد يوم في حين تزداد الولايات المتحدة قوة وكان واضحا مع الشعب بشأن ما قد يحدث إذا حاولت إيران عرقلة تدفق الطاقة عبر هرمز".

وأكدت، أن ترمب ليس في عجلة بشأن إيران ولديه جميع الأوراق.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق يحمي أمننا على المدى الطويل ويقضي على تهديد إيران النووي.

وبينت أن حالة عدم الاستقرار التي تسببت بها إيران، بمجرد انتهاءها فإن أسعار النفط ستشهد انخفاضاً.

وختمت بالقول، إن على النظام الإيراني أن يعترف بحقيقة امتلاء مخازن النفط في خرج.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي مساء اليوم، لمناقشة ملف إيران، مؤكداً ان ترمب يميل بعمل عسكري ضد إيران.