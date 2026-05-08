البيت الأبيض: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة أمام ترمب

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن كل الخيارات ما تزال مطروحة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن التعامل مع إيران.

وقال البيت الأبيض في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن "الحصار على إيران ناجح للغاية ويخنق اقتصادها"، مبيناً أن "ترمب يُبقي كل الخيارات مطروحة بشأن إيران".

وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متردد في استئناف الأعمال العسكرية ويريد التهدئة قبيل زيارته للصين، بحسب ما نقلته عن مستشارين له.

وأضافت المجلة، نقلاً عن المستشارين لترمب، أن "الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصاره"، في حين نقلت عن البيت الأبيض، أن "ترمب يمتلك أوراق قوة ويبقي على كل الخيارات لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد اليوم الجمعة، إيران بشن ضربات أكثر شدة إذا لم توقع "بسرعة" على اتفاق يجري التفاوض بشأنه، فيما سعى لاحقاً إلى التقليل من خطورة الاشتباكات الأخيرة قرب مضيق هرمز، قائلاً إن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً.