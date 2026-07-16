البيت الأبيض: جزء من النظام الإيراني يؤيد إبرام صفقة

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني منقسم وجزء منه يؤيد إبرام صفقة مع واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز إن "الضربات الأخيرة على ‎إيران، كانت بسبب انتهاكها لمذكرة التفاهم"، مبينة أن "الرئيس ترمب أثبت للعالم أننا نستطيع ضرب ‎إيران في أي وقت وفي أي مكان".

وبينت أن "الرئيس ترمب منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية فهو يؤمن بمبدأ تحقيق السلام من خلال القوة"، مشيرة إلى أن "موقف ترمب ونائبه فانس واحدة بشأن ‎إيران".

وأشارت إلى أن "ترمب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن تتحمل عواقب ذلك"، مؤكدة أن "مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى ‎إيران وغير المغاردة منها".

يشار إلى أن مسؤولين باكستانيين، قد أفادوا في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الوساطة بين طهران وواشنطن تواجه إحباطاً وانقساماً داخل القيادة الإيرانية.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم، إن "هناك إحباطاً لكننا لن نتخلى عن الوساطة بين طهران وواشنطن"، مبينين أن "التصعيد الأخير أرجأ زيارة وفد إيراني إلى إسلام آباد".

وأوضحوا أن "آراء وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، والرئيس مسعود بزشكيان تختلف عن آراء الحرس الثوري، ونراقب وبقلق تزايد الانقسامات داخل القيادة الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت باكستان عن التزامها بالعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في ظل التصعيد الأخير.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أنها "منخرطة بنشاط في اتصالات مكثفة مع أطراف فاعلة في المنطقة لدعم الجهود الرامية لخفض التصعيد، والحوار، والحل السلمي للوضع".