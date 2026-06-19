البيت الأبيض: انتفاء الحاجة لمراسم جنيف يلغي زيارة فانس المقررة إلى سويسرا

شفق نيوز - واشنطن

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا اليوم الجمعة؛ لعقد محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المكون من 14 بنداً لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وكان مسؤولون أميركيون قد أشاروا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى الترتيب لإقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق في جنيف، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أوضحت أن هذه الخطوة لم تعد ضرورية بعد توقيع رئيسي البلدين على وثيقة الاتفاق رسمياً يوم الأربعاء الماضي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات الأميركية الإيرانية لن تُعقد في منتجع "بورغنستوك" كما كان مخططاً لها اليوم الجمعة، عقب التطورات الدبلوماسية الأخيرة.