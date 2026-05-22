البرلمان الأميركي يفشل بالتصويت على قرار إنهاء حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

قرر مجلس النواب الأميركي تأجيل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب على إيران.

وعُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب في 22 أيار/ مايو، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقاً عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت، وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علناً.

وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا "جبنًا" بإلغاء التصويت.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، فإن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترمب العسكرية.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قراراً من هذا القبيل، يلزم دونالد ترمب بالتنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية، حيث حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتوراً، بينما عارضه 47.