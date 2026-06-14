البرازيل.. مصرع 6 أشخاص بتصادم مروحيتين في الجو (فيديو)

شفق نيوز- برازيليا

أفادت وسائل إعلام برازيلية، يوم الأحد، بمصرع ستة أشخاص إثر تصادم مروحيتين في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة ريو دي جانيرو.

وأشار الموقع الإخباري G1 إلى أن الحادث وقع أثناء محاولة المروحيتين الهبوط في منطقة سكنية.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرتين، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل دمر أكثر من 20 سيارة كهربائية في موقف للسيارات.

وقال شهود عيان إن اصطدام المروحيتين وقع في الجو، وسقطت إحدى الطائرات على موقع تجاري، فيما تجري السلطات البرازيلية ذات العلاقة، التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث.