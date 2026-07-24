البحرين تعلن التصدي لـ"اعتداءات إيرانية"

شفق نيوز- المنامة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، يوم الجمعة، التصدي لعدد من "الاعتداءات" الجوية الإيرانية، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة".

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة.

ويأتي هذا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، استهداف برج مراقبة الأسطول البحري الأميركي الخامس في البحرين، وإلحاق أضرار كبيرة به، بحسب بيان له.