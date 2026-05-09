البحرين تعتقل 41 شخصاً: مرتبطون بالحرس الثوري

شفق نيوز- المنامة

نقلت وكالة الأنباء البحرينية، يوم السبت، عن وزارة الداخلية قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصاً وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مشيرة إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة شملت أيضاً قضايا تتعلق بما وصفته بـ"التعاطف مع العدوان الإيراني السافر".

ولم تقدم السلطات البحرينية مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الأنشطة أو الأدلة المتعلقة بالموقوفين، فيما يأتي الإعلان في ظل توتر إقليمي متصاعد على خلفية التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وهاجمت إيران أهدافا ​في البحرين ودول خليجية ​أخرى ⁠تستضيف قواعد عسكرية أميركية، بعد اندلاع الحرب التي أشعلتها هجمات جوية أمريكية إسرائيلية على ​إيران ​في ⁠28 شباط/ فبراير.