البحرين تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى فتح مضيق هرمز دون قيود

شفق نيوز- المنامة

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت، ما وصفته بـ"تجدد الاعتداءات الإيرانية" على البحرين والكويت، مؤكدة رفضها لأي أعمال تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها، إنها تدين بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت البحرين والكويت، داعية إيران إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية من دون قيود أو رسوم.

كما طالبت البحرين السلطات الإيرانية بالكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، بما يسهم في ضمان أمن الممرات البحرية وسلامة حركة السفن في المنطقة.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، معربة عن ثقتها بوقوف الدول الشقيقة والحلفاء إلى جانبها في مواجهة التحديات الأمنية.

وشددت البحرين على أن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها يمثل "خطاً أحمر" لا يمكن التهاون أو المساومة عليه.

وأعلن الجيش الأميركي، صباح اليوم السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، بعد ساعات من إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة هجومية إيرانية، كانت متجهة نحو مضيق "هرمز".

وذكرت "سنتكوم"، أن التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الأفراد الأميركيين.