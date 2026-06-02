البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق

شفق نيوز- المنامة

منعت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، سفر المواطنين إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، مرجعةً "القرار" إلى توتر الأوضاع الأمنية الناجمة عما وصفته بـ "العدوان الإيراني الآثم".

وقالت الداخلية البحرينية، في بيان لها: "انطلاقاً من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من ايران والعراق، وذلك حتى إشعار آخر".

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.