البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل عمليتها ضد المدمرات الأميركية في هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، عن تفاصيل عملية استهداف المدمرات الأميركية فجر اليوم الجمعة، في مضيق هرمز، فيما أطلق على العملية تسمية "الشهيد مايفان".

وقال الجيش في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "البحرية الأميركية حاولت إبعاد مدمراتها الثلاث المعتدية بدعم جوي من مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، صباح يوم الجمعة 8 مايو/أيار، وشنت البحرية الإيرانية هجومًا مشتركًا بالصواريخ والطائرات المسيرة، مستخدمةً 8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انتحارية".

وأضاف أنه "نتيجةً لهذه العملية، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها البحرية الأميركية لصد الهجوم، أصاب صاروخ كروز واحد و3 طائرات مسيرة انتحارية المدمرات الأميركية بنجاح، مما أدى إلى اندلاع حريق".

وأشار إلى أن "هذه العملية سُميت (أمير بهادر مايفان)، أي عملية الشهيد مايفان".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أكدت أنه "في الثامن من مايو/أيار عطلت القوات الأميركية ناقلتي النفط (سي ستار 3) و(سيفدا) قبل دخولهما ميناءً إيرانياً في خليج عُمان، في إطار فرض الحصار الأميركي عليهما".

وأضافت في بيان لها أن "طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأميركية، انطلقت من على متن حاملة الطائرات (يو إس إس جورج إتش دبليو بوش)، ونفذت ضربات دقيقة استهدفت مداخن الناقلتين، ما أدى إلى تعطيلهما ومنعهما من دخول إيران".

وليل الخميس الجمعة، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قطعا بحرية أميركية في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، ردا على ما وصفه بانتهاك أميركي لوقف إطلاق النار بـ"بالتعاون مع دول في المنطقة" واستهداف سفن ومناطق ساحلية إيرانية.

وقال المتحدث باسم المقر في بيان إن "الجيش الأميركي استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، وسفينة أخرى كانت في طريقها إلى دخول المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي"، مضيفا أن الهجمات تزامنت مع ضربات جوية طالت مناطق مدنية في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم.