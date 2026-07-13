الحصار البحري على إيران يدخل حيز التنفيذ ولا استثناء لأي دولة (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت البحرية الأميركية، مساء اليوم الاثنين، دخول الحصار البحري على إيران حيز التنفيذ، مؤكدة أن يشمل جميع الدول من دون استثناء.

وقالت البحرية الأميركية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش".

ولفتت إلى أن "الحصار يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط وجميع السفن بغض النظر عن علم الدولة الذي ترفعه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تورث سوشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأضاف: "ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، ولكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم".