البحرية الأميركية ترفع "مستوى التهديد" في هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، يوم السبت، بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأميركية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف "مرتفع بشكل كبير".

وذكرت الشبكة، أن البحرية الأميركية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز، بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين.

وأضافت أن الضربات لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى.

وتصر إيران على إلزام السفن بالامتثال لتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على العبور عبر المضيق، في حين ترفض الولايات المتحدة ودول خليجية هذه المطالب، وتؤكد أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً رغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.

ويأتي هذا التطور بعد تجدد التوتر فجر اليوم، إثر غارات جوية أميركية استهدفت مواقع على السواحل الجنوبية لإيران، وذلك بعد أيام من الهدوء الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.