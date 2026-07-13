البحرية الدولية: لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم على عبور أي مضيق

شفق نيوز- متابعة

أكدت المنظمة البحرية الدولية، يوم الاثنين، معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية: "لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق".

وتابعت المنظمة: "ننتظر مزيدا من التفاصيل حول تصريح ترمب بأنه سيفرض رسوما 20% على البضائع عبر مضيق هرمز".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تورث سوشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأضاف: "ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، ولكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم".