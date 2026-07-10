‏البحرية الدولية تدعو لعدم الاعتراف بممارسات إيران في هرمز

شفق نيوز- لندن

دعت المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة، الدول الأعضاء الى عدم الاعتراف بممارسات إيران في مضيق هرمز.

وذكرت المنظمة في بيان أن قرارات إيران بشأن مضيق هرمز أحادية ومرفوضة.

ونددت المنظمة البحرية الدولية بإنشاء إيران "كيانا مستقلا" للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، نقلاً عن تقييمات عسكرية غربية، يوم الأحد الماضي، بأن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيراً، والألغام منتشرة وسط المضيق الحيوي.

وحذرت إيران في وقت سابق، من أن مضيق هرمز "ليس مسرحاً للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية"، وذلك رداً على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، أكبر مستورد للطاقة من المنطقة.